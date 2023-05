Die Stadt Weimar hat nun auch ein inklusives Café - das "Samocca" mitten in der Innenstadt. Das Konzept des Cafés ist kein Neues. 2003 wurde es entwickelt. Inzwischen gibt es 17 solcher Cafés in ganz Deutschland.

Bettina Schmidt, die Geschäftsführerin der Diakonie Landgut Holzdorf gGmbH, war fasziniert davon. Unbedingt wollte sie "Samocca" nach Weimar holen. Es ist nun die erste Filiale des Unternehmens im Freistaat. Hier arbeiten Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam. "Die Abläufe sind darauf abgestimmt. Sie sind kleinteilig, nachvollziehbar und an jeder Stelle zu korrigieren", so Schmidt.

Die Gäste lassen sich gern darauf ein. In der Karte ist ausführlich beschrieben, worauf es bei "Samocca" ankommt: Mitarbeit. Auf der Tischmitte ist ein Stiftbecher platziert, daneben liegen die Bestellkarten. Die Gäste kreuzen an, was sie haben möchten.