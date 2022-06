Nach einem neuerlichen Angriff auf das Café Spunk in Weimar hat die Betreiberin die Tat geschildert. Lara Lütke sagte MDR THÜRINGEN am Samstag, der Angreifer habe am Donnerstag offenbar vorgehabt, das Café zu verwüsten. Er sei aber von drei zufällig anwesenden Gästen überrascht worden und habe deswegen fluchtartig den Rückzug angetreten. Daher habe er nur eine Regenbogenfahne abreißen können. Nach Angaben des Netzwerks Antira Weimar war mindestens eine weitere Person an dem Überfall beteiligt. Die Person habe von der anderen Straßenseite gefilmt.