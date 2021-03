Gegenwärtig sei der öffentliche Raum "in vielerlei Hinsicht" nicht gemacht. Es räche sich jetzt die Abhängigkeit von konsumorientierten Angeboten. Eckardt sagt: "Wir müssen dahin kommen, den öffentlichen Raum wieder als Lebensraum zu verstehen, in dem man die unterschiedlichsten Dinge machen kann. Dazu gehört, sich auch länger aufzuhalten, ohne etwas zu konsumieren." Beispielsweise seien momentan Parkbänke für einen längeren Aufenthalt in der Öffentlichkeit nicht vorgesehen. Öffentliche Toiletten fehlten im Stadtbild weitgehend.

In der Coronazeit würden die Menschen sehen, dass der öffentliche Raum, etwas biete, wo man sich gerne und lange und auch vielfältig aufhalten möchte. Das bedeute, so Eckardt, ein Umdenken in der künftigen Stadtplanung. Planer und Politiker müssten schauen, was wirklich systemrelevant sei. Die Menschen, das zeige der Lockdown, sehnten sich nach Natur und Entspannung.