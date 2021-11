NS-Vergleiche 2G-Regel: Gedenkstätte Buchenwald erhält Hass-Mails

In Hass-Mails an die KZ-Gedenkstätte Buchenwald werden die Corona-Schutzmaßnahmen mit den NS-Verbrechen gleichgesetzt. Auch telefonisch werden Mitarbeiter beschimpft, seit für die Ausstellung und die Besucherinfo die 2G-Regel gilt. Die Opfer des Nationalsozialismus würden so verhöhnt, sagt der Direktor der Gedenkstätte.