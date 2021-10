Therapeut auf vier Pfoten Hündin "Fee" hilft Patienten im Klinikum Weimar

Hauptinhalt

In der Corona-Krise sind viele Menschen in ein Loch gestürzt. Viele haben psychische Probleme, nicht wenige Depressionen. Therapieplätze sind rar und die Kliniken voll, das Personal oft am Limit. In Weimars Sophien- und Hufeland-Klinik haben die Schwestern nun ehrenamtliche Hilfe. Und die kommt auf vier Pfoten daher.