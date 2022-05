Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, fällt die für Mittwoch geplante Stadtratssitzung aus. Sie solle am Mittwoch in 14 Tagen (18. Mai) nachgeholt werden. Neben Oberbürgermeister Peter Kleine seien mehrere Stadtratsmitglieder mit dem Coronavirus infiziert. Kleine, der dem Stadtrat qua Amt mit Sitz und Stimme angehört, hätte am Mittwoch die Haushaltsrede halten sollen.