Das Bildungsministerium prüft derzeit einen Beschluss des Amtsgerichtes Weimar zum Umgang mit den Corona-Regeln an Schulen. Das Gericht hat demnach per einstweiliger Anordnung verfügt, dass an zwei Weimarer Schulen die Maskenpflicht nicht angeordnet werden darf. Auch Schnelltests wurden untersagt.