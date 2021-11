Die Polizei hat in einem Wohnhaus in der Weimarer Innenstadt eine Party aufgelöst. Im Fahrradkeller hatten in der Nacht zum Sonntag 20 Partygäste mit Musik, Diskokugel und Alkohol ausgelassen gefeiert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Da nicht alle Anwesenden geimpft oder genesen waren und die Zusammenkunft auch nicht genehmigt war, beendeten die Beamten die Zusammenkunft.