Schwester Petra erinnert sich: "Wir waren immer in unseren festen Wohnbereichen und waren für die Bewohner alles - Familie, Beschäftigung und Seelsorger." Eine ganz neue Verbindung ist dadurch entstanden in diesen Gruppen. Aber es war auch extrem anstrengend. "Vor allem über Weihnachten war es extrem schwer für unsere Bewohner."

Yvonne Freise ist ihrem Team unendlich dankbar, dass alle so mitgezogen haben. "In so einer Situation kommt jeder an seine Grenzen. Und es gibt ja nicht nur die Arbeit, es hängen ja überall auch noch Familien dran." Und auch über die Arbeit ihres Geschäftsführers ist sie froh: "Holger Welz hat sich da sehr früh gekümmert. Schutzkleidung, Masken, auch Desinfektionsmittel - wir hatten alles immer da."