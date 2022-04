Die Corona-Pandemie hat auch dem Thüringer Schachsport zugesetzt. So schätzt der Vizepräsident des Thüringer Schachbundes, Norbert Reichel, den Schwund an Mitgliedern auf über zehn Prozent. Vor allem im Nachwuchs-Bereich wurden Lücken gerissen, sagte Reichel MDR THÜRINGEN.

Das liege vor allem an den Schul-AGs, die wegen der Pandemie nicht mehr trainieren konnten. Die Arbeitsgemeinschaften seien im Normalfall der Ursprung der Nachwuchsgewinnung. Oftmals wechselten Kinder von dort in Vereine. Diese Quelle lag zwei Jahre lang brach, so Reichel.