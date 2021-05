Ausschiffung in Teneriffa wegen schwerer Corona-Erkrankung

Niehausens mussten am 15. März 2020 in Spanien von Bord gehen, denn Rainers Zustand verschlechterte sich nahezu stündlich. Doch Spanien hatte alles dicht gemacht. Auch das ursprüngliche Ziel der Reise - Italien - ließ keine Touristen mehr ins Land. So weit kamen die zwei aber gar nicht. Beim Tankstopp in Teneriffa ging es Rainer so schlecht, dass ihnen gesagt wurde, sie müssten nun ausgeschifft werden. Das aber war schwierig, erzählt Monika, denn Spanien war mit der Situation überfordert: "Das war eine ganz schlimme Atmosphäre. Es hat vier, fünf Stunden gedauert, bis wir mit von Bord konnten."

Monika sitzt wartend, mit schwerem Husten, auf der Treppe des Schiffes, Rainer bereits im Rollstuhl. Als sie von Bord sind, ruft die Crew Corona-Alarm aus, ab da durfte keiner mehr die Kabine verlassen. Monika und Rainer Niehaus kommen ins Park-Hospital auf Teneriffa - getrennt, jeder in einem Rettungswagen. Sie fotografiert unterwegs die Autoschilder, um zu wissen, wo sie ist. Kurz darauf wird ihr Mann verlegt ins Universitätsklinikum und dort ins künstliche Koma versetzt.

Leben auf der Kippe

Eine Krankenschwester schiebt ihr Tage später einen Zettel zu. So erfährt sie, dass ihr Mann mittlerweile künstlich beatmet wird. Das Leben des 72-Jährigen steht auf der Kippe. Sie ist auch krank, aber bei Weitem nicht so schlimm. Nur schwerer Husten und Schwäche plagen sie und die furchtbare Ungewissheit, was nun wird. Fünf Wochen bleibt sie in der Klinik, findet dann Quartier beim Pfarrer der deutschsprachigen katholischen Gemeinde.

Ich erinnere mich, wie ich plötzlich ganz müde wurde. Dann bin ich sechs Wochen später auf dem Rollfeld wieder aufgewacht. Rainer Niehaus, Covid-Patient

Rainer liegt immer noch im Koma, bekommt vom Kampf der Ärzte um sein Leben nichts mit. "Ich erinnere mich, wie ich plötzlich ganz müde wurde. Dann bin ich sechs Wochen später auf dem Rollfeld wieder aufgewacht", sagt der 72-Jährige. Ein Flugzeug des ADAC bringt die Weimarer nach Hause. Rainer wird ins Sauerstoffzelt gepackt und schläft wieder ein - so bekommt er letztlich auch vom Flug nach Erfurt nichts mit. Rainer Niehaus erreicht Deutschland im Sauerstoffzelt. Bildrechte: privat

Erwachen in Bad Berka

Erst auf der Fahrt vom Flughafen in die Klinik nach Bad Berka wacht er kurz wieder auf. "Um mich herum tobte die Schlacht, aber ich weiß von gar nichts." Nach drei Monaten beginnt der Weg zurück ins Leben. "Bad Berka hat mich wieder auf die Beine gestellt. Die Ärzte, die Schwestern und Pfleger, alle haben mich liebevoll betreut." Anfangs konnte er weder sprechen, noch laufen. Es folgt eine lange Reha. Die Therapien sind bis heute nicht abgeschlossen.

Kampf mit den Corona-Spätfolgen

Rainer kämpft, er will wieder laufen, er will wieder sprechen. Die wochenlange Kehlkopfbeatmung hat eines seiner Stimmbänder zerstört. Das wird nicht wieder gut. Beim Laufen sieht man, dass er immer noch schwer mit den Covid-Folgen ringt. Ein Jahr in der Logopädie aber hat die Zunge wieder gelöst und seinen Wortwitz zurückgebracht. Das Atmen fällt ihm schwer und damit jede noch so kleine Anstrengung. Ohne seine "geschützte Werkstatt", damit meint er seine Frau, käme er nicht zurecht.