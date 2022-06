Christopher Street Day in Weimar

LGBTIQ+ ist eine Abkürzung. Jeder Buchstabe steht hierbei für eine eigene Geschlechtsidentität oder die sexuelle Orientierung. So steht das L für Lesbisch, G für "Gay", dem englischen Wort für schwul, B für Bisexuell, T für Transgender, I für Intersexuell und Q für Queer. Das + ist ein Platzhalter für weitere Geschlechtsidentitäten, die sich mitgemeint fühlen sollen. Als queer bezeichnen sich nicht-heterosexuelle Menschen beziehungsweise Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen gesellschaftlichen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.



In Thüringen hatten zuletzt etwa in Altenburg und Jena Demonstrationen zum Christopher Street Day stattgefunden. In Erfurt ist am 9. Oktober eine Parade geplant. Die Thüringer CSD-Bündnisse arbeiten eng zusammen und haben unter anderem einen gemeinsamen Forderungskatalog erarbeitet. So gibt es laut Matthias Gote noch immer viel Nachholbedarf - beispielsweise in den Schulen. Dort würde das Thema oft ausgespart. In öffentlichen Verkehrsmitteln würden anders aussehende Menschen nach wie vor angestarrt oder gar bepöbelt. Es bräuchte noch jede Menge Aufklärungsarbeit, so Gote.