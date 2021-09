Rund 1200 Menschen haben in Weimar am Samstag den Christopher Street Day gefeiert. Der Tag erinnert an eine Emanzipationsgeschichte von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen und interqueeren Menschen, die sich 1969 in der New Yorker Christopher Street gegen Polizeigewalt und Ungleichbehandlung aufgelehnt hatten.