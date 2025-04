Aufgrund mehrerer Demonstrationen am Samstag in Weimar, weist die die Polizei auf Verkehrseinschränkungen hin. Wer mit den Kundgebungen nichts zu tun hat, solle die Innenstadt meiden.

"Es wird zu einer erhöhten polizeilichen Präsenz sowie verstärkten Kontrollen in der Weimarer Innenstadt kommen", heißt es in einer Mitteilung. Bereiche am Theaterplatz, Goetheplatz sowie in Erfurter Straße, Steubenstraße und am Frauenplan werden voraussichtlich abgesperrt. Somit müsse auch mit Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr und im Straßenverkehr gerechnet werden.