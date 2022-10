Beim Montagsprotest in Weimar ist am Abend ein Pressevertreter bedroht worden. Laut Polizei wurde der Journalist aus den Reihen der Demonstranten bespuckt. Wie die Beamten weiter mitteilten, hatten sich rund 700 Menschen an dem angemeldeten Demonstrationszug beteiligt - weniger als in den Wochen zuvor.

Die Demonstranten zogen in einem Bogen um die Innenstadt. Bildrechte: MDR/Conny Mauroner