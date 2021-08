Ein Sprecher der Mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Thüringen (Mobit) zeigte sich erfreut, dass so viele Menschen aus verschiedenen Städten und Regionen in Deutschland gegen den Aufmarsch der Neonazi-Szene auf den Beinen waren. Dies sei in Thüringen erstmals seit Beginn der Pandemie bei Protesten gegen Rechtsextreme oder die "Querdenker"-Bewegung gegen die Corona-Politik der Fall gewesen, sagte ein Mobit-Sprecher in Weimar. Die Gegendemonstranten waren unter anderem auch aus Leipzig, Halle und Berlin nach Weimar gekommen. Die Linke-Landtagsabgeordnete König-Preuss nannte dies ein "großes, starkes, antifaschistisches Signal".