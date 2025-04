In Weimar haben sich am Samstag hunderte Menschen an verschiedenen Demonstrationen beteiligt. Wie die Polizei mitteilte, nahmen an einer Demonstration der von Rechtsextremen und Querdenkern dominierten Gruppierung "Gemeinsam für Deutschland" etwa 1.000 Menschen teil.

Insgesamt blieb die Lage laut Polizei ruhig. Am Rande einer spontanen Sitzblockade von Gegendemonstranten in der Schillerstraße kam es zu Auseinandersetzungen. Dabei wurde eine Frau verletzt. Ob durch Eigen- oder Fremdverschulden muss noch ermittelt werden. Der Demonstrationszug "Gemeinsam für Deutschland" musste wegen der Sitzblockade kurzfristig verlegt werden.

Große Teile der Weimarer Innenstadt waren am Samstag gesperrt. Am Theaterplatz wurde unter anderem gegen Taurus Lieferungen in die Ukraine und für "die Wahrung der Meinungsfreiheit" demonstriert. Am Goetheplatz, am Sophienstiftsplatz und am Wielandplatz hatte das Bündnis gegen Rechts Kundgebungen organisiert