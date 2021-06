Das Deutsche Nationaltheater Weimar soll für 167 Millionen Euro saniert werden. Aktuell werde an einer Machbarkeitsstudie gearbeitet, teilte die Stadt am Dienstag mit. Der Bund müsse die Studie abnehmen und befürworten, erst dann werde das Geld auch fließen.

An der Finanzierung beteiligen sich Bund und Land jeweils zu 50 Prozent. Das Theater soll modernisiert und barrierefrei umgebaut werden. Auch die Werkstätten und Lager bräuchten mehr Raum. Intendant Hasko Weber hofft auf einen Baubeginn Ende 2024 oder Anfang 2025. Bis 2030 soll alles fertig sein. In der Zeit der Bauarbeiten würden die Aufführungen in der Redoute und im E-Werk stattfinden, hieß es.