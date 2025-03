Der Saal wird dennoch grundlegend so bleiben. Er steht unter Denkmalschutz. Dennoch werde bei der Generalsanierung in drei Jahren, so Weber, an der Akkustik und der Belüftung gearbeitet. Auch die alten unbequemen Sitze kommen endlich raus.

Spannend wird es, so Hasko Weber, wenn das Gebäude im Laufe der Sanierung entkernt wird. Denn das steht - wegen des morastigen Untergrunds - auf rund 3000 Eichenpfählen: "Da geht natürlich wahnsinnig viel Last raus. Wie reagiert dieser Unterbau? Und wenn dann wieder reingebaut wird, geht wahnsinnig viel Last wieder rein. Und die muss auch statisch so ausgelegt sein, dass sie sich wieder auf diese Pfähle genau so verteilt. Wie reagiert der Unterbau dann? Fragen, die sich wahrscheinlich erst in ein paar Jahren klären lassen.