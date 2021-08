37 Kilogramm wog Radsportler André Dekeyser im Frühling 1945, als er nach der Befreiung des KZ Buchenwald in seine belgische Heimat zurückkehrte. Wenige Wochen später war er tot. Der Körper des 23-Jährigen war zu schwach, um zu genesen - nach zwei Jahren Zwangsarbeit in Nazi-Deutschland. Schon als Dekeyser von der Gestapo Dresden als "politischer Häftling" nach Buchenwald eingewiesen wurde, befand er sich in einem derart desaströsen Zustand, dass er ins sogenannte Kleine Lager geschickt wurde, in das die SS Häftlinge pferchte, die nicht mehr arbeitsfähig waren.

Andernfalls hätte man das Sportereignis etwa mit einem Gedenken an Radsportler verbinden können, die einst im Lager inhaftiert waren, sagt Lüttgenau. Ähnliches sei von der Tour de France bekannt, wo besondere Orte entsprechend gewürdigt werden. Wenn aber die von KZ-Häftlingen angelegte "Blutstraße" quasi wie jeder andere Tour-Abschnitt behandelt werde, sei dies keine gute Idee. "Das Gelände ist nicht nur ein symbolischer Friedhof, sondern auch ein realer. In den Wäldern liegt die Asche vieler Toter."

Um dennoch zum Tag der Tour-Etappe durch Thüringen eine Verbindung zu schaffen zwischen Sport-Event, Geschichte und Gedenken, recherchierten Mitarbeiter der Stiftung in den Archiven. An mehreren Tagen stellen sie nun auf der Facebook-Seite der Gedenkstätte Personen der Radgeschichte vor, die in der NS-Zeit nach Buchenwald verschleppt wurden. Wie etwa der bereits genannte Belgier André Dekeyser, der als hoffnungsvolles Talent galt und dessen Name den Unterlagen zufolge in einigen Siegerlisten auftauchte, bis er 1943 nach Deutschland deportiert wurde.