In Weimar startet am Donnerstag die erste Etappe der Deutschland-Tour. Über die Mittagszeit müssen Autofahrer deshalb mit Behinderungen rechnen. So sind laut Veranstalter zum Start des Radrennens um 12:30 Uhr auf dem Goetheplatz unter anderem die Geleitstraße, der Burgplatz, die Ackerwand und die Belvederer Allee für etwa eine halbe Stunde gesperrt.