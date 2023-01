Während in Schlotheim und Bad Langensalza darüber diskutiert wird, Schulen zu schließen, werden andernorts ganz andere Pläne gemacht. So wünscht sich die Stadt Erfurt einen Schulneubau im Rieth und auch in Weimar soll eine neue Schule hinzukommen.

Von der Grundschule bis zum Förderzentrum gibt es in Weimar stolze 30 Schulen. Genug, könnte man meinen, für eine Stadt mit rund 65.000 Einwohnern. Doch Eltern und Pädagogen sehen das anders. Sie haben Lücken im Angebot entdeckt. "Es fehlt an Gemeinschaftsschulen, an denen Kinder alle Schulabschlüsse machen können. Die Eine, die es gibt, ist völlig überlaufen", sagt Ramón Seliger, Rektor der Diakoniestiftung. Die Stiftung möchte die Lücke schließen. Sie will die erste christliche Gemeinschaftsschule in Weimar eröffnen.