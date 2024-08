Beykirch hat auch mit zahlreichen anderen renommierten Orchestern gearbeitet, so den Sinfonieorchestern des HR, MDR, WDR und SWR, der Staatskapelle Dresden, dem Gewandhausorchester Leipzig, der Dresdner Philharmonie, der Staatskapelle Halle oder der Philharmonie Zuidnederland (Niederlande). Weiterhin war er zu Gast an der Oper Leipzig, am Staatstheater Kassel und dem Theater Chemnitz und dirigierte zahlreiche Vorstellungen in der Staatsoperette Dresden.