Der Thüringer Landesverband des Deutschen Journalistenverbandes (DJV) sieht sich und seinen Geschäftsführer Sebastian Scholz einer Hass-Kampagne ausgesetzt. Drohanrufe und Hass-Mails seien inzwischen an der Tagesordnung, heißt es in einer Stellungnahme. Hintergrund ist ein Vorfall bei der verbotenen 1. Mai-Demonstration der "Querdenken"-Bewegung in Weimar. Videos im Internet zeigen, wie Scholz einen vor der Polizei "flüchtenden Demonstranten" absichtlich zu Fall bringt. "Was für ihn privat und uns als Institution folgte, sucht an Hass, Bedrohung und Beleidigung seines Gleichen", heißt es vom Thüringer DJV.