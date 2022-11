Weimars "Gute Nachbarn": Wie Ehrenamtliche älteren Menschen helfen

Gemeinsam spazieren, Kaffee trinken oder spielen

Die Stiftung stellte ihr Projekt vor: "Weimars Gute Nachbarn". Ehrenamtliche begleiten dabei Menschen im Seniorenalter. Sie gehen gemeinsam spazieren, verbringen Zeit, spielen Spiele oder lesen vor. Doch Karin Klein war noch viel zu fit, um selbst eine Begleitung in Anspruch zu nehmen. So war sie es, die ihre Zeit zur Verfügung stellte. Sie bot ihr Ehrenamt an und besuchte regelmäßig zwei ältere Damen.

Sie haben mir so viel über Weimar und die Geschichte der Stadt erzählt. Das hat mir das Ankommen so sehr erleichtert. Karin Klein von den "Guten Nachbarn"

"Wir haben Zeit miteinander verbracht, haben viel geredet und uns ausgetauscht. Sie haben mir so viel über Weimar und die Geschichte der Stadt erzählt. Das hat mir das Ankommen so sehr erleichtert." Für Karin Klein ein großer Gewinn. Sie hatte plötzlich Bekannte und die stellten ihr ihre neue Heimat ganz intensiv vor. Die Damen profitierten von Karin Kleins Besuchen. Sie waren in Gesellschaft und hatten Hilfe im Alltag.

Sorgfältige Auswahl bei der Vermittlung

Etwa einmal pro Woche besuchen die Ehrenamtler ihre Tandem-Partner, wie sich die Senioren und Begleiter nennen. Die Partner werden nicht zufällig zusammengewürfelt. Sabine Meyer von der Bürgerstiftung wählt sorgfältig aus: Sie vergleicht die Steckbriefe und matcht die Partner.

"Sie hat ein wirklich gutes Händchen, was die Vermittlung angeht", sagt Karin Klein. Heute, zehn Jahre nach ihrem Start bei den "Guten Nachbarn", nimmt Karin Klein deren Hilfe selber in Anspruch. Einmal in der Woche bekommt sie Besuch von einer jungen Frau. Gemeinsam gehen sie Einkaufen und schwatzen danach eine Runde. Gern auch bei einer Tasse Kaffee.

Für manche sind die Senioren sogar eine Art Großeltern-Ersatz. Karin Klein von den "Guten Nachbarn"