In Weimar sind am Sonntagabend zwei Tote in einem Wohnhaus gefunden worden. Die Leichen der beiden Männer wiesen Stichverletzungen auf, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt MDR THÜRINGEN sagte. Nach Polizeiangaben waren Ermittler die ganze Nacht lang am Fundort im Ortsteil Ehringsdorf im Einsatz und sicherten Spuren.