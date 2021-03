Corona-Modellprojekt Weimar darf Läden einen Tag länger öffnen

In Jena werden die Läden vorerst nicht öffnen. Das teilten Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) und der stellvertretende Werkleiter von JenaKultur, Carsten Müller am Mittwoch mit. Öffnungen zum jetzigen Zeitpunkt, so sehr sich viele auch danach sehnten, wären ein Fehler, so ihre Begründung. Mit einer Inzidenz von aktuell über 140 und schnell steigenden Infektionszahlen befinde sich Jena mitten in der dritten Pandemiewelle.

Geschlossene Restaurants in der Wagnergasse in Jena Bildrechte: imago images/Jacob Schröter