Fußball Goethes Geist, Toppmöllers Team: Eintracht Frankfurt zu Gast in Weimar

07. Mai 2025, 11:29 Uhr

Großer Fußball in der Klassikerstadt: Am 21. Mai empfängt der SC 03 Weimar den Bundesligisten Eintracht Frankfurt zum Freundschaftsspiel auf dem Lindenberg. Doch zuvor müssen die Frankfurter noch um den Einzug in die Champions League kämpfen - und die Weimarer den Abstieg in die 7. Liga verhindern.