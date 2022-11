Ihr größter Wunsch für Weihnachten, sagt Annett F., ist, dass es möglichst schnell vorbei geht. Das sei für sie die schlimmste Zeit des Jahres und in diesem Jahr ganz besonders. Für einen Baum hat sie kein Geld und ist ganz allein. Und die Nachrichten im Fernsehen machen ihr Angst. "Immer wieder Krieg, Inflation, Preiserhöhung. Und bei den Hilfspaketen blickt doch niemand mehr durch."

Annett F. wohnt in einem Neubaugebiet am Rand von Weimar, vor einem Monat hat sie ihren Mietvertrag unterschrieben. Und bis dahin war es ein langer Weg. Denn ihre letzte Wohnung hat die 42-jährige durch eine Zwangsräumung verloren. "Wegen Mietschulden", erzählt sie. "Aber inzwischen habe ich alles bezahlt. 1.200 Euro waren das."

Das Problem: Annett F. ist aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage, mit Mahnbriefen klarzukommen, sich Informationen aus dem Internet zu holen, Anträge zu stellen oder ihr Geld zu verwalten. Sie hat damals vor allem die Augen verschlossen und stand nach der Zwangsräumung vor den Trümmern ihres Lebens. "Ein paar Sachen konnte ich noch aus der Wohnung rausholen, aber ich wusste einfach nicht, wohin. Das war schrecklich."

Eine Bekannte erzählte ihr von der Wohnungslosen-Hilfe der Caritas, aber für Annett F. war es absolut unmöglich, dort hinzugehen: "Ich bin im Heim aufgewachsen, war immer wieder in verschiedenen Pflegefamilien. Nach allem, was ich da erlebt habe, habe ich ein riesiges Vertrauensproblem."

Schließlich nahm sich die Bekannte die Zeit, mit Annett gemeinsam die Beratungsstelle aufzusuchen. "Die haben viel mit mir geredet. Was alles schief gelaufen ist, wie es weitergehen soll. Das hat mir sehr geholfen." Die Caritas hat dann mit der Weimarer Wohnstätte einen Mietvertrag abgeschlossen und die kleine Wohnung an Annett F. untervermietet.

"Die sah schlimm aus am Anfang", erinnert die sich. "Aber ich hab dann alles frisch tapeziert, Möbel von der Tafel bekommen und jetzt fühle ich mich hier wohl. Und bin auch stolz darauf, was ich geschafft habe."

Unterstützt wird sie inzwischen von einem Betreuer, die Wohnstätte und die Caritas kommen regelmäßig vorbei und weil alles gut läuft, konnte der Mietvertrag jetzt auf Annett F. übertragen werden. Jetzt macht sie sich aber Sorgen, ob alles weiter so gut läuft. "Als es in den letzten Tagen so kalt war, habe ich mich nicht getraut, die Heizung anzumachen. Ich saß dann lieber mit zwei Pullis und einer Decke beim Puzzeln."