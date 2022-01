Nach Hassmails und -anrufen gegen die Gedenkstätte Buchenwald haben sich Hochschulen, Forschungs- und Kultureinrichtungen in der Stadt gegen Geschichtsrelativierung durch Gegner der Corona-Politik gewandt. Die Gleichsetzung von Corona-Maßnahmen mit dem Nationalsozialismus und dem Holocaust verharmlose diesen und verhöhne dessen Opfer, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten aktualisierten Variante der Weimarer Erklärung für ein demokratisches Miteinander.