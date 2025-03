Beim Umbau des alten Mutterhauses in der Humboldtstraße seien Überraschungen zutage getreten, die so nicht vorhersehbar gewesen seien. So hätte deutlich mehr Bauschutt beräumt werden müssen. Die Arbeiter hätten aber auch positive Entdeckungen gemacht. So wurde unter der Farbe im alten Wohnzimmer der Schwestern ein bemalter Wandfries gefunden, der nun freigelegt und restauriert wird.