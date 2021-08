Mai-Demo in Weimar Polizei fahndet mit Foto nach Angreifer

Die Polizei fahndet mit einem Foto nach einem Unbekannten, der sich bei einer Demonstration am 1. Mai in Weimar Polizeibeamten widersetzt haben soll. Das Foto wurde am Donnerstag im Presseportal der Thüringer Polizei veröffentlicht. Außerdem soll der Mann einen Journalisten mit Fäusten traktiert haben.