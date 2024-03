Die Polizei Weimar ermittelt. Einen vergleichbaren Fall gestohlener Crossmaschinen oder Motorräder in der Zahl habe es in jüngerer Vergangenheit in ihrem Bereich nicht gegegeben. Dass sie "im Komplettbestand" verkauft würden, sei unwahrscheinlich. Auch sei zu befürchten, dass die Maschinen zum Weiterverkauf zerlegt werden könnten. "Weil es teilweise auch Einzelstücke sind, also keine Stangenware", sagt Polizeihauptkommissar Daniel Müller.