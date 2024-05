In Weimar haben am Dienstagabend Hunderte Nachtschwärmer Abschied vom Traditionslokal "Zum Falken" genommen. Die Kneipe am Stadtring wird vom Betreiber dicht gemacht - die Gründe dafür lässt er offen. In einer kurzen Ansprache sagte er lediglich, man solle gehen, wenn es am schönsten ist.