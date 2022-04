In diesem Jahr wird es kein Fassadenprojektionsfestival "Genius Loci" geben. Wie Festival-Chef Hendrik Wendler sagte, wird das Spektakel nicht in Erfurt veranstaltet werden können.Trotz monatelanger Verhandlungen habe man sich mit der Stadtverwaltung nicht über die Kosten einig können.

So habe das Land seine Fördermittel von zuletzt 200.000 Euro auf 100.000 Euro gekürzt. Auch der Zuschuss der Stadt Erfurt sei nicht ausreichend gewesen, so Wendler. Um arbeitsfähig zu sein, würden mindestens 200.000 Euro benötigt. Das Fassadenfestival sollte am 3. Oktober - zum Tag der Deutschen Einheit - im Rahmen eines Bürgerfestes gefeiert werden. Die "Thüringer Allgemeine (€)" zitiert den Erfurter Kulturdezernenten Tobias Knoblich mit dem Satz, es habe Genius Loci die Bereitschaft gefehlt, sich den Rahmenbedingungen eines Bürgerfestes anzupassen. Erfurt habe durchaus eine gute Finanzierungsbasis geschaffen, nur halt vielleicht nicht für den ganz hohen Anspruch und alle Elemente wie in Weimar.