Christine und Klaus Thews waren die Ersten, die am Freitag geimpft wurden in Weimar. Beide waren eigentlich skeptisch, was das Impfen betrifft. Eigentlich wollten sie nicht so recht. Als dann der Termin für das Feierabend-Impfen stand, hat ihr Sohn sie überredet, hinzugehen. Er arbeitet selber im Impfteam des ASB mit.