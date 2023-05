Das Landesverwaltungsamt will den Thüringer Kommunen und kreisfreien Städten künftig keine Flüchtlinge mehr direkt zuteilen. Eine Sprecherin des Landesverwaltungsamts in Weimar sagte MDR THÜRINGEN, die Zwangszuweisungen in der vergangenen Woche seien eine einmalige Aktion gewesen.