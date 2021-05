Schutz vor Gewalt Zu wenig Frauenhäuser in Thüringen

In Weimar fliehen im Jahr etwa 25 Frauen ins Frauenhaus, meist mit ihren Kindern. Die Frauen kommen oft mit körperlichen Verletzungen dort an, oft müssen sie ins Krankenhaus gebracht werden. Vor allem aber brauchen sie zuerst einmal ein wirklich sicheres Dach über dem Kopf.

Manchmal ist die Gefahr so groß, dass sie nicht einmal in Weimar bleiben können, sondern in einer anderen Stadt untergebracht werden müssen. "Wir gehen da absolut kein Risiko ein" sagt Kerstin Schaaf, die das Frauenhaus betreut. 15 Plätze gibt es in zwei Wohnungen, derzeit sind alle belegt.