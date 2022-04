Auf dem Hauptfriedhof in Weimar entsteht ein muslimisches Gräberfeld. Wie ein Sprecher der Stadt mitteilte, wurde dafür am Mittwoch der erste Spatenstich gesetzt. Damit solle angesichts der zunehmenden Zahl von in Weimar lebenden Muslimen ein Angebot für Bestattungen nach islamischem Ritus ermöglicht werden.

Laut Stadtverwaltung will die muslimische Gemeinde "Haus des Orients" in Weimar eine Spende von 1.000 Euro beisteuern. Zum islamischen Bestattungsritus gehört unter anderem, dass Verstorbene in Richtung Mekka positioniert werden. Gesonderte Grabfelder für Beisetzungen von Muslimen gibt es bereits in anderen Thüringer Städten, etwa in Erfurt.