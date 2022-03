"Es geht ja nicht nur um das Überleben, sondern wir fragen uns auch, wie dieses Kind überlebt. Dafür hat der Gesetzgeber uns einen Rahmen gegeben. Und zwar ist es so, dass ab 22 plus 0 bis 23 plus 6 der Graubereich der Lebensfähigkeit liegt. Also ein bisschen mehr als die Hälfte einer natürlichen Schwangerschaft.

Und dieser Graubereich dient dazu, um Gespräche zu führen mit der Familie und mit einem Expertengremium. Das ist das, was die Zentren der Maximalversorgung machen. Wir sagen hier in Deutschland dazu Level 1-Zentren. Und dort wird genau abgewogen: Macht man alles, macht man diese maximale Therapie mit allem, was technisch möglich ist, oder verzichtet man auf das eine oder andere?"

Aufenthalt soll möglichst angenehm sein

In Weimar ist das allerdings nicht oft der Fall, denn die Kinder hier sind mindestens 1.250 Gramm schwer. Laut Chefärztin haben die eine Überlebenschance von fast 100 Prozent: "Da gibt es einfach so viel Reife schon in dem Kind und nur eine kleine Unterstützung von uns ist notwendig, um die Kinder gut starten zu lassen. Und dann natürlich Stück für Stück, Woche für Woche sie zu begleiten. Trotzdem sind es mitunter noch mal zwölf Wochen, die wir brauchen, bis sie nach Hause gehen können."