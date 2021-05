Henry Köhler aus Weimar wollte sich schon immer etwas Eigenes aufbauen. Zum Jahreswechsel dann ergab sich für ihn alles, "als ob es so sein sollte": Köhler hat sein Café und Restaurant "Bienenstock" im Deutschen Bienenmuseum eröffnet und damit den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Für ihn war es eine bewusste Bauchentscheidung, zu der viel Planung und Organisation gehört.

Sich selbstständig machen, braucht Mut - vor allem in Zeiten von Corona. Das zeigt auch die Statistik: Im vergangen Jahr ist die Zahl der Gründungen in der Gastronomie deutlich zurückgegangen. Laut Thüringer Landesamt für Statistik gab es 2020 in Thüringen 822 Anmeldungen in der Gastronomie. Das sind 300 oder über ein Viertel weniger Anmeldungen als noch 2019. Damit zeigt sich: Wer wie Henry Köhler während der Corona-Pandemie ein Café oder Restaurant eröffnet, handelt gegen den Trend.