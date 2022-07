An der Trasse der ehemaligen Buchenwaldbahn bei Weimar sind in Schöndorf mehrere Gedenkbäume abgesägt worden. Wie die Vorstandsvorsitzende vom Lebenshilfe-Werk Weimar-Apolda, Rola Zimmer, MDR THÜRINGEN mitteilte, hat eine Zeugin am Samstag zwei umgeknickte Gedenkbäume entdeckt.

An einem der Gedenkbäume wurde die Rinde abgeschält. Bildrechte: MDR/Henriette Freyer