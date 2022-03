Boris Romantschenko Gedenken für im Ukraine-Krieg getöteten Buchenwald-Überlebenden

Hauptinhalt

In Weimar wurde am Dienstag des ehemaligen Buchenwald-Häftlings Boris Romantschenko gedacht. Der 96-Jährige war am Freitag durch einen Angriff auf sein Wohnhaus in der Ukraine ums Leben gekommen.