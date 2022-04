Weimar KZ Buchenwald vor 77 Jahren befreit - Überlebende sprechen bei Gedenkfeier

16 ehemalige KZ-Häftlinge aus verschiedenen Ländern hat die Stiftung Buchenwald am Samstag in Weimar begrüßt. Einige werden am Sonntag zum 77. Jahrestag der Befreiung des Lagers in der Gedenkstätte auf dem Ettersberg sprechen.