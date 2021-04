Im einstigen Konzentrationslager Buchenwald litten und starben während der NS-Diktatur unzählige Menschen. Bildrechte: dpa

Bundespräsident Steinmeier sagt, Buchenwald stehe für Rassenwahn, Mord und Vernichtung. Mit seiner Vielzahl von Opfergruppen stehe das Konzentrationslager auf dem Ettersberg bei Weimar für die gesamte Barbarei der Nazis, für einen aggressiven Nationalismus, für Diktatur und Unterdrückung im Innern und für ein völkisches Denken. Es sei die nationalsozialistische Diktatur gewesen, die für grausamste Verbrechen und Völkermord verantwortlich war. Aber: "Aber es waren Menschen, Deutsche, die anderen Menschen das antaten", so der Bundespräsident. Bei der im Internet übertragenen Gedenkveranstaltung aus dem Deutschen Nationaltheater kamen auch Überlebende des Konzentrationslagers unter anderem aus den USA, Italien oder Frankreich zu Wort. Sie konnten wegen der Corona-Pandemie nicht wie in früheren Jahren eingeladen werden. Am Nachmittag werden Bundespräsident Steinmeier, Ministerpräsident Ramelow und Landtagspräsidentin Birgit Keller in der Gedenkstätte Buchenwald Kränze niederlegen.