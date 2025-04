Wagner betonte, dass es das oberste Ziel sei, die Überlebenden nicht in eine politische Debatte hineinzuziehen. "Schlimmer noch: Die vielfach seelisch verletzten Überlebenden drohten instrumentalisiert und noch weiter in diesen Konflikt hineingezogen zu werden", sagte er. Die Stiftung wolle eine würdige Gedenkveranstaltung gewährleisten, in der die Überlebenden im Mittelpunkt stehen.