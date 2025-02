Das neue Konzept enthalte etwa den Punkt, dass historisch-politische Bildung am konkreten Ort stattfinden soll. Dies sei unerlässlich, gerade weil im digitalen Raum die Geschichtsleugnung viel Platz einnehme. Auch sei zu begrüßen, dass die Forschung zum Nationalsozialismus in den Gedenkstätten eine wichtige Rolle spielen soll. Diese finde an den Universitäten bei weitem nicht mehr in dem Umfang wie in den 90er-Jahren statt, so Wagner. An den "Unis ist das Thema fast tot."

Kolonialismus spielt im neuen Konzept eine Rolle

Für Jörg Ganzenmüller, der selbst für den Bereich SED-Unrecht am Papier mitgeschrieben hat, enthält das neue Konzept auch einen anderen wichtigen Punkt: Es lasse erstmals die Möglichkeit zu, dass das Thema Kolonialismus in die Gedenkstättenkonzeption aufgenommen werden kann: "Das finden übrigens auch alle anderen Kollegen richtig und wichtig. Uns wurde im vergangenen Jahr unterstellt, es gebe Futterneid, wir wollten dieses dritte Thema da raushalten." Das stimme aber einfach nicht. Bildrechte: MDR/Juliane Streich

Das Thema Kolonialismus tauchte erstmals in dem viel kritisierten Entwurf auf. Im Gegensatz zu den anderen Themenfeldern sei es nicht weggefallen, da es sich hier um "staatlich organisiertes Unrecht" handele, so Ganzenmüller. Er kann der Debatte des vergangenen Jahres deswegen auch Positives abgewinnen: "Die Frage, welche Rolle der Kolonialismus in unserer bundesdeutschen Geschichtskultur einnehmen soll, ist sehr wichtig." Dass diese Diskussion nun begonnen hat, findet er gut.

Zustimmung kommt von seinem Kollegen Jochen Voit von der Gedenkstätte Andreasstraße in Erfurt: "Manchmal ist es notwendig, neue Orte zu kreieren – oder auch die Museen in die Pflicht zu nehmen, die sich zum Teil schon seit über hundert Jahren mit diesem kolonialen Erbe befassen." Das seien Häuser, die sich ohnehin derzeit neu aufstellten. Als Beispiel nennt Voit das Überseemuseum in Bremen.

War monatelange Arbeit umsonst?

Die große Frage ist, wie es nun weitergeht. Das neue Konzept von Kulturstaatsministerin Roth konnte nicht mehr dem Bundestag vorgelegt werden. Ob die nächste Bundesregierung es so durchwinken wird, ist völlig unklar. Jörg Ganzenmüller denkt nicht, dass das Papier in der Schublade verschwinden wird. Er will bei der Vorstellung im Bundestag vergangenen Herbst einen parteipolitischen Konsens in dieser Frage wahrgenommen haben.

"Die nötigen Weichenstellungen in der Gedenkpolitik sind unter Claudia Roth zwar erfolgt, aber nicht umgesetzt worden", lautet die Bilanz von Jens-Christian Wagner. Es seien keine neuen Akzente gesetzt worden. Auch der hohe Sanierungsstau in vielen Gedenkstätten sei finanziell nicht aufgefangen worden. Wahrscheinlich werde, so Wagners Prognose, man Claudia Roths Zeit als Kulturstaatsministerin deswegen am Ende als eine Art Interimszeit in den Geschichtsbüchern verbuchen.