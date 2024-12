Kurz nach dem Auftakt ist am Landgericht Erfurt ein Prozess um eine mutmaßliche Geiselnahme verschoben worden. Am Donnerstagmorgen wurde lediglich die Anklage verlesen. Weil die Verteidiger - unter anderem aus Krankheitsgründen - keine Möglichkeit hatten, sich ausreichend vorzubereiten, wurde der Prozess unterbrochen. Er soll am 8. Januar fortgesetzt werden.