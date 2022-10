Die Stadt Weimar hat sich von ihren Plänen für ein neues Gewerbegebiet auf einem Acker im Vorort Gelmeroda verabschiedet. Das gab Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) am Mittwochabend auf einer Einwohnerversammlung in Gelmeroda bekannt.

In die Kritik geraten war das Vorhaben deshalb, weil sich zum einen die Bürger Gelmerodas nicht in die Pläne miteinbezogen gefühlt hatten. Außerdem, so hatten beispielsweise die Grünen im Weimarer Stadtrat angeführt, wäre das Projekt aus klimapolitischer Sicht aufgrund der Flächenversiegelung nicht zeitgemäß gewesen.