Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine hält doch an einem Gewerbegebiet im Vorort Gelmeroda fest. Er habe nie angekündigt, das Projekt zu beerdigen, sagte er MDR THÜRINGEN. Er halte es nach wie vor für wichtig, in Weimar neue Gewerbeflächen zu erschließen. Er gehe davon aus, dass das Thema "mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr in diesem Jahr" im Stadtrat erneut behandelt werde.